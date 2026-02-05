CASTELLANOS-ROSALES RESENTENCED TO LIFE IN PRISON

FOR THE SECOND TIME, ALFREDO CASTELLANOS-ROSALES HAS BEEN SENTENCED TO LIFE IN PRISON BY A SOUTH DAKOTA JUDGE FOR THE APRIL, 2023 MURDER OF 23-YEAR-OLD JORDAN BEARDSHEAR AT HER DAKOTA DUNES APARTMENT.
CASTELLANOS-ROSALES WAS CHARGED WITH FIRST-DEGREE MURDER AFTER STABBING BEARDSHEAR, THEN FLED THE COUNTRY AND WAS APPREHENDED A MONTH LATER IN MEXICO.
A UNION COUNTY JURY FOUND HIM GUILTY LAST JUNE AND HE WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON WITHOUT PAROLE IN AUGUST.
THAT SENTENCING WAS VOIDED BY THE SOUTH DAKOTA SUPREME COURT ON AN APPEAL BECAUSE OF AN ERROR BY HIS FORMER DEFENSE ATTORNEY THAT THE HIGH COURT RULED VIOLATED CASTELLANOS-ROSALES CONSTITUTIONAL RIGHTS.
CASTELLANOS-ROSALES NOW HAS 30 DAYS TO APPEAL THE NEW SENTENCING.
