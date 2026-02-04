SUSPECT CHARGED IN MONONA COUNTY FAIR FIRE

A SUSPECT HAS BEEN ARRESTED AND CHARGED FOLLOWING A SERIES OF SUSPICIOUS FIRES RECENTLY IN ONAWA, IOWA.
THE MONONA COUNTY SHERIFF’S OFFICE SAYS 43-YEAR-OLD DAVID IRA BRYAN OF ONAWA HAS BEEN TAKEN INTO CUSTODY AND CHARGED WITH ARSON IN THE SECOND DEGREE.
FIRE DESTROYED THE GRANDSTAND AT THE MONONA COUNTY FAIRGROUNDS ON JANUARY 28, RESULTING IN DAMAGE ESTIMATED AT $750.000.
ARREST DOCUMENTS STATE THAT CAMERA FOOTAGE SHOWS THE DEFENDANT WALKING TOWARDS THE FAIRGROUNDS ENTRANCE AT 5;49PM AND THEN WALKING OUT OF THE FAIRGROUNDS AT 5:58 PM.
THE FIRE WAS REPORTED AT 6:11PM
AUTHORITIES SAY NO OTHER SUBJECTS WERE SEEN ON CAMERA IN THE FAIRGROUNDS DURING THE TIME OF THE FIRE.
THE GRANDSTAND WAS MORE THAN 100 YEARS OLD AND A LOCAL LANDMARK.
INVESTIGATORS SAY TWO OTHER FIRES OF VACANT STRUCTURES WERE DELIBERATELY SET TWO DAYS EARLIER.
THOSE FIRES REMAIN UNDER INVESTIGATION.