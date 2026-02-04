Home Local News NORTHSIDE PURSUIT ENDS WITH COLLISION AND ARREST OF SUSPECT DRIVER

A PURSUIT WEDNESDAY MORNING ON THE CITY’S NORTHSIDE LET TO THE ARREST OF AT LEAST ONE SUSPECT.

SIOUX CITY POLICE SGT. TOM GILL SAYS LOCAL OFFICERS BECAME INVOLVED WHEN A PURSUIT INVOLVING FEDERAL LAW ENFORCEMENT ENDED WITH A COLLISION OF TWO VEHICLES:

PURSUIT8 OC…IN THAT AREA. :17

SGT. GILL SAYS THE TWO VEHICLES THEN COLLIDED:

PURSUIT9 OC……LAW ENFORCEMENT AGENCY. :18

THE DRIVER OF THE VEHICLE WHO WAS ARRESTED WAS IDENTIFIED AS RAUL TORRES OLIVARES.

SIOUX CITY POLICE WERE NOT INVOLVED IN THE ACTUAL PURSUIT.

Scene Photos by George Lindblade

