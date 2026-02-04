NORTHSIDE PURSUIT ENDS WITH COLLISION AND ARREST OF SUSPECT DRIVER

A PURSUIT WEDNESDAY MORNING ON THE CITY’S NORTHSIDE LET TO THE ARREST OF AT LEAST ONE SUSPECT.
SIOUX CITY POLICE SGT. TOM GILL SAYS LOCAL OFFICERS BECAME INVOLVED WHEN A PURSUIT INVOLVING FEDERAL LAW ENFORCEMENT ENDED WITH A COLLISION OF TWO VEHICLES:
PURSUIT8 OC…IN THAT AREA. :17
SGT. GILL SAYS THE TWO VEHICLES THEN COLLIDED:
PURSUIT9 OC……LAW ENFORCEMENT AGENCY. :18
THE DRIVER OF THE VEHICLE WHO WAS ARRESTED WAS IDENTIFIED AS RAUL TORRES OLIVARES.
SIOUX CITY POLICE WERE NOT INVOLVED IN THE ACTUAL PURSUIT.
Scene Photos by George Lindblade