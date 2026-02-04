FOOD BANK RECEIVES MAJOR FOOD DONATION FROM FAREWAY

FAREWAY FOOD STORES HAS DONATED MORE THAN 69-THOUSAND POUNDS OF HAM TO IOWA FOOD BANKS, INCLUDING SIOUX CITY’S.
THE GROCERY CHAIN DONATION TOTALS ABOUT FIVE-THOUSAND-504 INDIVIDUAL HAMS.
THE FOOD BANK OF SIOUXLAND WILL RECEIVE 20-PERCENT OF THE HAMS, AROUND 1100 TOTAL.
JACOB WANDERSCHEID, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FOOD BANK OF SIOUXLAND, ISSUED A STATEMENT SAYING
THE DONATION ENSURES FAMILIES THROUGHOUT SIOUXLAND WILL HAVE ACCESS TO NUTRITIOUS, HIGH-VALUE PROTEIN DURING THE COLDEST MONTHS OF THE YEAR.
FAREWAY SAYS THE COMPANY HOPES THIS DONATION NOT ONLY FILLS PLATES ACROSS IOWA, BUT ALSO BRINGS COMFORT, CONNECTION, AND DIGNITY TO THE HOUSEHOLDS IT REACHES.