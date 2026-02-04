CAUSE OF W27TH STREET FIRE HAS BEEN DETERMINED

THE CAUSE OF A FIRE TUESDAY AFTERNOON THAT DAMAGED A HOME AND GARAGE IN SIOUX CITY’S CRESCENT PARK AREA HAS BEEN DETERMINED.
CAPTAIN AARON LISLE OF SIOUX CITY FIRE RESCUE SAYS THE FIRE TOOK PLACE AT 1661 WEST 27TH STREET JUST BEFORE 3PM;
27FIRE1 OC…THROUGH THE ROOF. :15
THE FIRE FROM THE ATTACHED GARAGE SPREAD TO THE HOUSE AND UP INTO THE ATTIC AREA:
27FIRE2 OC…….THE STRUCTURAL DAMAGE. ;08
CAPTAIN LISLE SAYS THE CAUSE OF THE FIRE WAS A STOVE IN USE IN THE GARAGE:
27FIRE3 OC……….IT OUT HIMSELF. :13
NO INJURIES WERE REPORTED.
THE RED CROSS IS ASSISTING THE FAMILY.