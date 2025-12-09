WOMAN SENTENCED TO PRISON FOR THREATS AT SOCIAL SECURITY OFFICE

A WOMAN WHO POINTED A GUN IN A SIOUX CITY SOCIAL SECURITY OFFICE AND REPEATEDLY THREATENED A SECURITY GUARD WITH THE GUN HAS BEEN SENTENCED TO FOUR YEARS IN FEDERAL PRISON.
28-YEAR-OLD STELLA ROSS FROM LOUISIANA, RECEIVED THE PRISON TERM AFTER EARLIER PLEADING GUILTY TO ONE COUNT OF ASSAULT, THREATENED ASSAULT, ATTEMPTED ASSAULT OF A FEDERAL OFFICER, AND ONE COUNT OF INFLUENCING A FEDERAL OFFICIAL BY THREAT.
EVENTS BEGAN IN SEPTEMBER OF 2024 WHEN ROSS PULLED A GUN ON A SECURITY OFFICER AT THE SIOUX CITY SOCIAL SECURITY OFFICE, AND THREATENED TO KILL HIM.
WHEN THE OFFICER PULLED HIS WEAPON IN RESPONSE, ROSS LEFT.
SHE LATER BEGAN A FACEBOOK LIVE POST DETAILING HER ACTIONS AT THE SOCIAL SECURITY OFFICE AND MADE ADDITIONAL DEATH THREATS AGAINST LAW ENFORCEMENT.
RESPONDING OFFICERS LOCATED HER AT A RESIDENCE, AND TOOK HER PEACEFULLY INTO STATE CUSTODY.
AFTER BEING RELEASED FROM STATE CUSTODY SHE REPEATED HER THREATS AGAINST THE SECURITY OFFICER AND LAW ENFORCEMENT.