TRUMP ANNOUNCES $12 BILLION IN AID TO FARMERS

PRESIDENT DONALD TRUMP SAYS THE FEDERAL GOVERNMENT WILL PROVIDE UP TO 12 BILLION DOLLARS IN ONE-TIME PAYMENTS TO FARMERS BEING PINCHED BY HIGHER PRODUCTION COSTS AND LOWER COMMODITY PRICES.
TRUMP MADE THE ANNOUNCEMENT MONDAY DURING AN EVENT AT THE WHITE HOUSE.
CORDT HOLUB, A 4TH GENERATION FARMER WHO RAISES CORN, SOYBEANS AND CATTLE IN TAMA COUNTY, SAT NEXT TO TRUMP.
U-S AGRICULTURE SECRETARY BROOKE ROLLINS SAYS THE PAYMENTS WILL BE BASED ON 2025 ACREAGE REPORTS THAT ELIGIBLE FARMERS FILE WITH THE U-S-D-A BY DECEMBER 19TH.
THE CHECKS SHOULD BE DISTRIBUTED BY THE END OF FEBRUARY.
FARMERS WHO RAISE 20 DIFFERENT CROPS, INCLUDING CORN, SOYBEANS AND OATS, WILL GET 11 BILLION DOLLARS UNDER THE “FARMER BRIDGE ASSISTANCE PROGRAM.” THE U-S-D-A WILL USE THE REMAINING BILLION DOLLARS TO HELP FARMERS WHO GROW SPECIALTY CROPS AND SUGARCANE.
U.S. SENATOR DEB FISCHER (R-NE), A MEMBER OF THE SENATE AGRICULTURE COMMITTEE, ISSUED THE FOLLOWING STATEMENT AFTER ATTENDING THE WHITE HOUSE AGRICULTURE ROUNDTABLE WHERE PRESIDENT TRUMP ANNOUNCED THE FARM ASSISTANCE PACKAGE:
“TODAY’S FARM ASSISTANCE PACKAGE IS WELCOME NEWS AS WE WORK TO GET THE FARM ECONOMY BACK ON TRACK.
I APPLAUD PRESIDENT TRUMP AND SECRETARY ROLLINS FOR STEPPING UP TO ENSURE THAT AMERICA’S AG PRODUCERS HAVE THE SUPPORT THEY NEED TO FEED AND FUEL OUR WORLD.
I LOOK FORWARD TO CONTINUING TO PARTNER WITH THE ADMINISTRATION TO EXPAND TRADE OPPORTUNITIES THAT WILL CREATE STRONG MARKETS FOR NEBRASKA’S AG PRODUCTS.”
Radio Iowa contributed/Photo from Senator Fischer’s office