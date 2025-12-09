SIOUX CITY MAN SENTENCED TO 17 YEARS IN FEDERAL PRISON

A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO 17 YEARS IN FEDERAL PRISON ON DRUG CHARGES.
35-YEAR-OLD PABLO ELIAS-LOPEZ, RECEIVED THE PRISON TERM AFTER PLEADING GUILTY PLEA TO ONE COUNT OF POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE, AFTER HAVING BEEN CONVICTED OF A SERIOUS DRUG FELONY.
LAST DECEMBER DURING A TRAFFIC STOP, ELIAS-LOPEZ WAS FOUND TO BE IN POSSESSION OF A TAURUS .44 REVOLVER, AND A 9MM PISTOL, AND AMMUNITION, AS WELL AS 225 GRAMS OF METH AND MORE THAN $10,000 CASH.
THEN ON JANUARY 11 OF THIS YEAR, HE WAS AGAIN SUBJECT TO A TRAFFIC STOP, BUT FLED LAW ENFORCEMENT. AFTER A SHORT PURSUIT, LAW ENFORCEMENT STOPPED HIS VEHICLE WHERE ELIAS-LOPEZ WAS FOUND WITH A BAG OF CASH TOTALING $27,005 AND $600 IN HIS WALLET.
THEN IN MARCH, AS OFFICERS WERE ATTEMPTING TO SERVE AN ARREST WARRANT ON ELIAS-LOPEZ, HE AGAIN FLED, RAMMING A POLICE VEHICLE.
DURING THE ELUDING, ELIAS-LOPEZ ALSO HIT ANOTHER INDIVIDUAL HEAD-ON, AND FLED ON FOOT INTO A WOODED AREA.
OFFICERS TOOK HIM INTO CUSTODY. FINDING 112 GRAMS OF METH AND MORE THAN $2,200 IN CASH.
PROSECUTORS SAY ELIAS-LOPEZ’S CRIMINAL HISTORY INCLUDES MULTIPLE CHARGES OF POSSESSION WITH INTENT TO DELIVER A CONTROLLED SUBSTANCE, ELUDING, AND PARTICIPATING IN A FELONY RESULTING IN SERIOUS INJURY.