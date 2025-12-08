WINTER STORM WATCH FOR TRI-STATE METRO AREA

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SIOUX FALLS HAS ISSUED A WINTER STORM WATCH FOR NORTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA, NORTHEAST NEBRASKA, SOUTHEAST SOUTH DAKOTA AND SOUTHWEST MINNESOTA FROM 6PM TUESDAY UNTIL NOON WEDNESDAY.
BLIZZARD CONDITIONS ARE POSSIBLE WITH SNOW AND WINDS GUSTS AS HIGH AS 55 MPH.
TOTAL SNOW ACCUMULATION SHOULD ONLY BE UP TO ONE INCH, BUT VISIBILITIES WILL BE 1/4 MILE OR LESS DUE TO FALLING AND BLOWING SNOW, AS WELL AS SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
THIS COULD IMPACT THE WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
THE TRI-STATE METRO AREA IS INCLUDED IN THE WATCH AREA.
