SPECIAL ELECTION FOR IOWA HOUSE IN SAC COUNTY

A SPECIAL ELECTION WILL TAKE PLACE ON TUESDAY IN SAC AND OTHER NORTHWEST IOWA COUNTIES WHERE VOTERS WILL DECIDE WHO WILL REPLACE REPUBLICAN MIKE SEXTON IN THE IOWA LEGISLATURE.
IOWA HOUSE DISTRICT 7 INCLUDES CALHOUN (CAL-WHO-N), POCAHONTAS, AND SAC COUNTIES, AS WELL AS PART OF WEBSTER COUNTY.
THE ELECTION IS HAPPENING BECAUSE THE TRUMP ADMINISTRATION APPOINTED SEXTON THE DIRECTOR FOR USDA RURAL DEVELOPMENT IN IOWA.
THE TWO CANDIDATES RUNNING ARE BOTH FROM ODEBOLT.
DEMOCRAT RACHEL BURNS IS A SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGIST AND VOLUNTEER FIREFIGHTER AND EMT.
SHE WANTS TO IMPROVE HEALTHCARE AND EDUCATION AND SAYS SOME IOWANS STRUGGLE WITH DAY-TO-DAY SURVIVAL:
THE REPUBLICAN CHALLENGER, WENDY LARSON, IS A STAY-AT-HOME MOM WITH A BACKGROUND IN CORPORATE SALES.
SHE WANTS TO PRESERVE PERSONAL LIBERTIES, PROTECT PROPERTY RIGHTS, AND IMPROVE MENTAL HEALTHCARE IN RURAL IOWA.
LARSON ALMOST BEAT SEXTON IN LAST YEAR’S PRIMARY IN HOUSE DISTRICT 7, WHERE REPUBLICANS FAR OUTNUMBER DEMOCRATS.
contributed by Sheila Brummer