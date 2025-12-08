Home Local News DAVIS TALKS PRIORITIES & CONCERNS FOR UPCOMING SD LEGISLATIVE SESSION

DAVIS TALKS PRIORITIES & CONCERNS FOR UPCOMING SD LEGISLATIVE SESSION

By
Woody Gottburg
-
24
SHARE

STATE SENATOR SYDNEY DAVIS IS RUNNING FOR RE-ELECTION TO THE SOUTH DAKOTA SENATE IN DISTRICT 17;

SDAVIS1 OC………THIS WORK. :10

DAVIS IS A NURSE AND POINTS TO A BILL SHE GOT PASSED TO REDUCE RED TAPE FOR FIRST RESPONDERS IN THE STATE:

SDAVIS2 OC……..BETTER SYSTEM FOR THEM. :31

SHE WANTS TO SEE A CONTINUING FOCUS ON “GROWING OUR OWN” AS FAR AS HAVING STUDENTS IN HEALTH CARE AND OTHER FIELDS STAY IN THE STATE AND HAVE A CAREER SERVING THE PEOPLE THEY GREW UP WITH:

SDAVIS3 OC……..CRUCIAL NEEDS. :24

DAVIS COMMENTED ON GOVERNOR LARRY RHODEN’S BUDGET ADDRESS TO LAWMAKERS LAST WEEK:

SDAVIS4 OC……..AND STATE EMPLOYEES. :21

DAVIS, A REPUBLICAN, IS A FOURTH-GENERATION CATTLE PRODUCER, AND A MOTHER OF THREE CHILDREN.

SHE AND HER HUSBAND, GARRETT, ARE RAISING THEIR CHILDREN IN CLAY COUNTY.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR