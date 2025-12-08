DAVIS TALKS PRIORITIES & CONCERNS FOR UPCOMING SD LEGISLATIVE SESSION

STATE SENATOR SYDNEY DAVIS IS RUNNING FOR RE-ELECTION TO THE SOUTH DAKOTA SENATE IN DISTRICT 17;
DAVIS IS A NURSE AND POINTS TO A BILL SHE GOT PASSED TO REDUCE RED TAPE FOR FIRST RESPONDERS IN THE STATE:
SHE WANTS TO SEE A CONTINUING FOCUS ON “GROWING OUR OWN” AS FAR AS HAVING STUDENTS IN HEALTH CARE AND OTHER FIELDS STAY IN THE STATE AND HAVE A CAREER SERVING THE PEOPLE THEY GREW UP WITH:
DAVIS COMMENTED ON GOVERNOR LARRY RHODEN’S BUDGET ADDRESS TO LAWMAKERS LAST WEEK:
DAVIS, A REPUBLICAN, IS A FOURTH-GENERATION CATTLE PRODUCER, AND A MOTHER OF THREE CHILDREN.
SHE AND HER HUSBAND, GARRETT, ARE RAISING THEIR CHILDREN IN CLAY COUNTY.