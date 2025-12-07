SIOUX CITY MAN PLEADS GUILTY TO FENTANYL POSSESSION

A SIOUX CITY MAN HAS PLED GUILTY IN FEDERAL COURT TO POSSESSING FENTANYL,
31-YEAR OLD ALFREDO SOBERANES WAS CONVICTED OF ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE FENTANYL.
SOBERANES ADMITTED AT A PLEA HEARING LAST WEEK THAT IN AUGUST OF 2023, IN SIOUX CITY, LAW ENFORCEMENT ATTEMPTED A TRAFFIC STOP ON HIS VEHICLE.
SOBERANES STOPPED HIS VEHICLE, BUT WHEN LAW ENFORCEMENT BEGAN TO APPROACH, HE DROVE AWAY.. LAW ENFORCEMENT DID NOT PURSUE THE VEHICLE BUT WENT TO THE ADDRESS IN SIOUX CITY ASSOCIATED WITH THE VEHICLE REGISTRATION.
ANOTHER PERSON ANSWERED THE DOOR, AND LAW ENFORCEMENT WAS GIVEN PERMISSION TO SEARCH THE RESIDENCE.
SOBERANES WAS FOUND HIDING IN THE BASEMENT, AND WAS ARRESTED.
HE WAS FOUND IN POSSESSION OF OVER 2,500 PILLS CONTAINING FENTANYL,.A DIGITAL SCALE AND A FIREARM.
SENTENCING BEFORE UNITED STATES DISTRICT COURT JUDGE LEONARD T. STRAND WILL BE SET AFTER A PRESENTENCE REPORT IS PREPARED.
HE FACES A MINIMUM SENTENCE OF FIVE YEARS’ IMPRISONMENT AND A POSSIBLE MAXIMUM OF 40 YEARS.