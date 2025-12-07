LAW ENFORCEMENT & TOW TRUCKS KEPT BUSY THIS WEEKEND

THE SECOND SNOWSTORM OF THE SEASON TO HIT THE METRO AREA THIS PAST WEEKEND RESULTED IN SIOUX CITY POLICE DECLARING AN ACCIDENT ALERT SATURDAY BECAUSE OF NUMEROUS VEHICLE COLLISIONS..
THAT MEANT SIOUX CITY POLICE MAY NOT RESPOND TO ACCIDENTS THAT DIDN’T INVOLVE INJURY, SUSPECTED USE OF DRUGS OR ALCOHOL, OR WERE NOT BLOCKING PUBLIC ROADWAYS.
STATEWIDE, THE IOWA STATE PATROL RESPONDED TO 243 SERVICE CALLS FROM NOON SATURDAY THROUGH NOON SUNDAY.
THAT INCLUDED 81 CRASHES AND 162 MOTORIST ASSISTS.
SEVENTY OF THOSE ACCIDENTS INVOLVED PROPERTY DAMAGE AND RESULTED IN ELEVEN INJURIES.
NO TRAFFIC FATALITIES WERE RECORDED IN IOWA IN THOSE ACCIDENTS.
IOWA STATE PATROL GRAPHIC