IOWA LAWMAKERS ALREADY MULLING PROPERTY TAX CHANGES IN 2026

THE LAWMAKER WHO LEADS THE COMMERCE COMMITTEE IN THE IOWA HOUSE SAYS IT’S TOO EARLY TO SAY WHAT PATH LEGISLATORS MAY TAKE TO REDUCE PROPERTY TAXES FOR IOWANS.
REPRESENTATIVE DAVID YOUNG OF VAN METER SUGGESTS NOTHING’S BEEN RULED OUT — YET.
YOUNG WAS PART OF A PANEL DISCUSSION FRIDAY AT THE IOWA TAXPAYERS ASSOCIATION ANNUAL MEETING.
REPRESENTATIVE LARRY MCBURNEY, A DEMOCRAT FROM URBANDALE WHO WAS PART OF THE DISCUSSION, IS NOT OPPOSED TO STARTING OVER FROM SCRATCH AND REDESIGNING THE PROPERTY TAX SYSTEM.
SENATOR BILL DOTZLER, A DEMOCRAT FROM WATERLOO, SUGGESTS NEW RESTRICTIONS BASED ON HOUSEHOLD INCOME AND FINDING SOME WAY TO LIMIT PROPERTY TAX INCREASES FOR IOWANS WHO ARE RETIRED.
YOUNG SAYS LEGISLATORS ARE HEARING EMOTIONAL STORIES FROM OLDER IOWANS WHO ARE GETTING PRICED OUT OF THEIR HOMES BECAUSE OF RISING PROPERTY TAXES.
YOUNG AND OTHER PANELISTS RAISED CONCERNS ABOUT PROPERTY TAX BREAKS FOR SOME ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS AND SUGGESTED LAWMAKERS MAY NO LONGER ALLOW THOSE TAX BREAKS TO BE PERMANENT.
THE 2026 IOWA LEGISLATIVE SESSION BEGINS JANUARY 12TH.
