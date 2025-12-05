LOCAL EDUCATION FORUM WITH STATE LAWMAKERS SET FOR SATURDAY IN SIOUX CITY

THERE WILL BE AN EDUCATION LEGISLATIVE FORUM ON SATURDAY MORNING IN THE EDUCATIONAL SERVICE CENTER BOARD ROOM, LOCATED AT 627 4TH STREET IN DOWNTOWN SIOUX CITY.
JAN GEORGE, BOARD PRESIDENT OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, AND SETH PIRO, NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY CHIEF ADMINISTRATOR WILL HOST THE MEETING.
IT WILL PROVIDE A FORUM FOR STATE LEGISLATORS TO UPDATE EDUCATORS ON CRITICAL ISSUES AND TO PROVIDE AN OPPORTUNITY FOR EDUCATORS TO ADVOCATE THEIR NEEDS.
SCHOOL SUPERINTENDENTS FROM DISTRICTS AROUND THE SIOUX CITY AREA HAVE BEEN INVITED TO ATTEND.
THE MEETING IS OPEN TO THE PUBLIC AND BEGINS AT 8:30 A.M.