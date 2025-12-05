LIHEAP APPLICATIONS NOW BEING TAKEN BY COMMUNITY ACTION AGENCY

APPLICATIONS ARE BEING ACCEPTED BY THE COMMUNITY ACTION AGENCY OF SIOUXLAND FOR HOME HEATING BILL HELP THROUGH THE LOW INCOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM KNOWN AS LIHEAP.
COMMUNITY ACTION AGENCY DIRECTOR JEAN LOGAN SAYS THE RECENT GOVERNMENT SHUTDOWN DURING THE FALL DID NOT CAUSE ANY MAJOR LOCAL ISSUES:
FOR THE COMING YEAR, THE FEDERAL GOVERNMENT RELEASED NINETY PERCENT OF THE 2026 FUNDING ON NOVEMBER 28, BRINGING MUCH-NEEDED RELIEF TO IOWA HOUSEHOLDS.
THE STATE OF IOWA’S LIHEAP TEAM IS CURRENTLY PREPARING CONTRACT AMENDMENTS SO FUNDS CAN BE
DISTRIBUTED TO COMMUNITY ACTION AGENCIES WITHIN THE NEXT WEEK:
LOGAN EXPECTS THEY WILL REQUEST OVER $300,000 TO ASSIST RESIDENTS WITH THEIR UTILITY BILLS BASED ON APPLICATIONS THEY HAVE ALREADY RECEIVED.
SHE ENCOURAGES THOSE WHO WANT TO APPLY FOR HELP TO DO SO ONLINE ON THE COMMUNITY ACTION AGENCY OF SIOUXLAND WEBPAGE:
LOGAN SAYS THERE’S PLENTY OF TIME TO APPLY ONLINE AND ALSO OVERTHE-PHONE AND IN-PERSON UNTIL APRIL 30TH, BUT REMEMBER, LIHEAP DOESN’T COVER YOUR ENTIRE HEATING BILL:
SOME OF THE ITEMS NEEDED TO APPLY INCLUDE A FORM OF IDENTIFICATION, A COPY OF THE MOST RECENT HEATING BILL AND PROOF OF ALL HOUSEHOLD MEMBERS’ GROSS INCOME EITHER FOR THE PAST 30 DAYS OR THE PAST CALENDAR
YEAR.
ASSISTANCE IS BASED ON SEVERAL FACTORS, INCLUDING TOTAL HOUSEHOLD INCOME, HOUSEHOLD SIZE,
DWELLING TYPE, HEATING FUEL TYPE, AMONG OTHERS.
