SYDNEY DAVIS TO SEEK RE-ELECTION TO SD STATE SENATE

STATE SENATOR SYDNEY DAVIS HAS ANNOUNCED SHE IS RUNNING FOR RE-ELECTION TO THE SOUTH DAKOTA SENATE IN DISTRICT 17.
DAVIS IS A NURSE ANESTHETIST, A FOURTH-GENERATION CATTLE PRODUCER, AND A MOTHER OF THREE CHILDREN.
SHE AND HER HUSBAND, GARRETT, ARE RAISING THEIR CHILDREN IN CLAY COUNTY, WHERE HER FAMILY HAS LIVED AND WORKED FOR GENERATIONS.
DAVIS SAYS SHE WILL CONTINUE HER FOCUS ON IMPROVING RURAL HEALTH CARE ACCESS, SUPPORTING FARMERS AND RANCHERS, HELPING SMALL BUSINESSES GROW, STRENGTHENING PUBLIC SAFETY, AND SUPPORTING FAMILIES, PARENTS, AND SCHOOLS.