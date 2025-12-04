SUSPECT CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER IN SOUTH SIOUX ASSAULT

A SUSPECT IS IN CUSTODY FACING CRIMINAL CHARGES IN AN ASSAULT TUESDAY EVENING IN SOUTH SIOUX CITY THAT LEFT A MALE VICTIM HOSPITALIZED.
23-YEAR-OLD CHANTLER STEWART, FORMERLY OF ROSEBUD, SOUTH DAKOTA, WAS ARRESTED WEDNESDAY IN SIOUX CITY ON A DAKOTA COUNTY WARRANT FOR ATTEMPTED MURDER, ROBBERY, USE OF A DEADLY WEAPON TO COMMIT A FELONY, AND FELON IN POSSESSION OF A DEADLY WEAPON.
SOUTH SIOUX POLICE RESPONDED TUESDAY EVENING TO A REPORTED ASSAULT AT THE LAUNDRY ROOM, LOCATED AT 700 DAKOTA AVENUE.
OFFICERS FOUND AN ADULT MALE WHO WAS UNRESPONSIVE BUT BREATHING.
THE VICTIM WAS TAKEN TO UNITY POINT HOSPITAL AND THEN AIRLIFTED TO A NEBRASKA HOSPITAL WITH SERIOUS INJURIES.
INVESTIGATORS ALLEGE THAT STEWART ENTERED THE LAUNDRY ROOM AROUND 6P.M, APPROACHED AND BEGAN ASSAULTING THE VICTIM, TAKING ITEMS FROM THE VICTIM’S POCKETS.
STEWART LEFT THE LAUNDRY ROOM AND RETURNED 10 MINUTES LATER WHILE THE VICTIM WAS LYING UNRESPONSIVE AND WAS OBSERVED ON VIDEO TAKING A KNIFE AND CUTTING THE THROAT OF THE VICTIM AND TAKING HIS SHOES.
SOUTH SIOUX CITY POLICE BELIEVE STEWART MAY HAVE ASSAULTED ADDITIONAL VICTIMS AT THE SAME LOCATION IN PRIOR UNREPORTED INCIDENTS.
ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THEM AT 402-494-7555 OR VISIT THE LAW ENFORCEMENT CENTER AT 701 WEST 29TH STREET IN SOUTH SIOUX CITY.