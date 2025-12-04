PEIRCE MANSION TO HOST HOLIDAY OPEN HOUSE SUNDAY

THIS SUNDAY THE HISTORIC PEIRCE MANSION WILL HOST ITS ANNUAL HOLIDAY OPEN HOUSE AT 2901 JACKSON STREET.
THE HISTORIC VICTORIAN-ERA MANSION WAS BUILT IN 1893 BY LOCAL DEVELOPER JOHN PEIRCE,
THE HOME WAS PURCHASED BY THE JUNIOR LEAGUE OF SIOUX CITY FOR $10,000 IN 1958.
AFTER BEING DONATED TO THE CITY OF SIOUX CITY FOR USE AS A CULTURAL BUILDING, IT SERVED AS THE SITE OF THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM FROM 1961 TO 2011.
FREE REFRESHMENTS, FESTIVE ENTERTAINMENT, AND A VISIT FROM SANTA CLAUS ARE AMONG THE
HIGHLIGHTS OF THE SIOUX CITY MUSEUM & HISTORICAL ASSOCIATION’S HOLIDAY OPEN HOUSE ON SUNDAY FROM ON E UNTIL FOUR 4 P.M.
THE FREE EVENT WILL FEATURE MUSICAL PERFORMANCES BY NORTH HIGH MADRIGAL FROM 1:15-1:45 AND THE CLARINET QUARTET FROM MORNINGSIDE UNIVERSITY FROM 2:15-2:45.
THE MANSION IS LISTED ON THE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES.
KSCJ FILE PHOTO