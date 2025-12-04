Home Local News IOWA REGENTS ELECT ROBERT CRAMER AS PRESIDENT

IOWA REGENTS ELECT ROBERT CRAMER AS PRESIDENT

Woody Gottburg
THE IOWA BOARD OF REGENTS HAS ELECTED A BOARD MEMBER WHO IS A BRIDGE CONSTRUCTION ENGINEER TO TAKE OVER AS PRESIDENT.

NEW PRESIDENT ROBERT CRAMER SAYS HE HAS THREE GOALS, ONE TO PROVIDE AN AFFORDABLE EDUCATION WITH A GOOD RATE OF RETURN ON THAT INVESTMENT, AND A SECOND GOAL IS TO IMPROVE THE PERFORMANCE ACROSS THE THREE STATE UNIVERSITIES.

CRAMER SAYS. HIS THIRD GOAL ADDRESSES THE ONGOING DISCUSSION ON CAMPUSES ABOUT FREE SPEECH.

HE SAYS THOSE THREE THINGS CAN ADDRESS THE IDEA THAT THE COST OF COLLEGE ISN’T WORTH IT FOR STUDENTS.

CRAMER WILL REPLACE SHERRY BATES WHO IS IS RETIRING.
REGENT KURT TJADEN WAS ELECTED PRESIDENT PRO-TEM TO REPLACE GRETA ROUSE, WHO IS STEPPING OUT OF THE LEADERSHIP ROLE, BUT STAYING ON THE BOARD.

