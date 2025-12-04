IOWA REGENTS ELECT ROBERT CRAMER AS PRESIDENT

THE IOWA BOARD OF REGENTS HAS ELECTED A BOARD MEMBER WHO IS A BRIDGE CONSTRUCTION ENGINEER TO TAKE OVER AS PRESIDENT.
NEW PRESIDENT ROBERT CRAMER SAYS HE HAS THREE GOALS, ONE TO PROVIDE AN AFFORDABLE EDUCATION WITH A GOOD RATE OF RETURN ON THAT INVESTMENT, AND A SECOND GOAL IS TO IMPROVE THE PERFORMANCE ACROSS THE THREE STATE UNIVERSITIES.
CRAMER1 OC……..BETTER STUDENTS” :17
CRAMER SAYS. HIS THIRD GOAL ADDRESSES THE ONGOING DISCUSSION ON CAMPUSES ABOUT FREE SPEECH.
CRAMER2 OC……..STUDENTS CAN DO THAT” :19
HE SAYS THOSE THREE THINGS CAN ADDRESS THE IDEA THAT THE COST OF COLLEGE ISN’T WORTH IT FOR STUDENTS.
CRAMER3 OC…….OF THEIR LIVES” ;12
CRAMER WILL REPLACE SHERRY BATES WHO IS IS RETIRING.
REGENT KURT TJADEN WAS ELECTED PRESIDENT PRO-TEM TO REPLACE GRETA ROUSE, WHO IS STEPPING OUT OF THE LEADERSHIP ROLE, BUT STAYING ON THE BOARD.
RADIO IOWA