Indiana Wesleyan Back To Defend NAIA Volleyball Title

POOL PLAY BEGAN WEDNESDAY MORNING IN THE NAIA WOMEN’S NATIONAL VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP TOURNAMENT AT THE EVENTS CENTER.
INDIANA WESLEYAN IS THE TWO TIME DEFENDING NATIONAL CHAMPION AND IS 4TH SEEDED THIS YEAR.
COACH CANDACE MOATS TEAM IS 4TH SEEDED THIS YEAR AND SAYS THEY ARE HAPPY TO BE BACK IN SIOUX CITY:
MOATS SAYS SHE AND HER PLAYERS KEEP HEARING THE WORDS “THREE-PEAT” FROM THEIR SUPPORTERS, BUT SAYS HER TEAM IS STAYING FOCUSED ON EACH MATCH:
THE WILDCATS HAD A GREAT OPENING APPEARANCE, SWEEPING CORNERSTONE OF MICHIGAN THREE STRAIGHT GAMES TO START THEIR POOL PLAY.
