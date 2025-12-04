FESTIVAL OF TREES AUCTION IS THURSDAY EVENING

TONIGHT OVER 70 DECORATED CHRISTMAS TREES AND GREENS WILL BE AUCTIONED OFF AT THE HO-CHUNK CENTRE IN DOWNTOWN SIOUX CITY.
ROSEY STRONCK CO-CHAIRS THE 33RD ANNUAL FESTIVAL OF TREES COMMITTEE AND SAYS PEOPLE HAVE BEEN ENTERING SILENT BIDS ON THE TREES THE PAST COUPLE OF WEEKS TO RAISE FUNDS FOR A LOCAL CHARITY:
ROSEY3 OC…….THAT THEY HAVE. :14
THERE WILL ALSO BE ENTERTAINMENT AND REFRESHMENTS FOR THOSE ATTENDING THE AUCTION, WHICH BEGINS AT 6:15pm.
THE FESTIVAL OF TREES HAS RAISED OVER $480,000 FOR LOCAL CHARITIES OVER THE LAST THREE DECADES.