WARMING SHELTER RECEIVES MAJOR DONATION FROM WINNAVEGAS & WINNEBAGO TRIBE

THE WARMING SHELTER HAS RECEIVED A $5000 DONATION FROM WINNAVEGAS CASINO RESORT AND THE WINNEBAGO TRIBE OF NEBRASKA TO SUPPORT THE SHELTER’S PROGRAMS, DAILY OPERATIONS, AND OTHER NEEDS.
THE WARMING SHELTER PROVIDES REFUGE TO INDIVIDUALS AND FAMILIES EXPERIENCING HOMELESSNESS ACROSS SIOUXLAND.
TOM TESSDALE, WINNAVEGAS CASINO RESORT GENERAL MANAGER, SAYS “THE WINNEBAGO TRIBE UNDERSTANDS THE IMPORTANCE OF THE POSITIVE WORK AND IMPACT THE SHELTER HAS ON THE SIOUXLAND COMMUNITY,”
SHAYLA MOORE, WARMING SHELTER EXECUTIVE DIRECTOR. SAYS ” SHE CAN’T THANK THEM ENOUGH FOR CHOOSING THE WARMING SHELTER FOR THIS DONATION. THEIR SUPPORT WILL MAKE A PROFOUND DIFFERENCE IN OUR MISSION.”