SC SCHOOL SUPERINTENDENT’S HOME LISTED FOR SALE

IT’S LOOKING LESS LIKELY THAT THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS SUPERINTENDENT WILL BE RETURNING TO HIS POSITION.
THE HOUSE PURCHASED IN WHISPERING CREEK EARLIER THIS YEAR BY DR. JUAN CORDOVA IS NOW LISTED FOR SALE ONLINE.
THE FIVE BEDROOM HOME IS LISTED FOR $620,000.
DR. CORDOVA WAS PLACED ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE BY THE SCHOOL BOARD OF DIRECTORS BACK ON NOVEMBER 6TH.
THE BOARD MET IN CLOSED SESSION FOR OVER TWO HOURS NOVEMBER 10TH ON A PERSONNEL MATTER.
THAT WAS AFTER A BRIEF OPEN SESSION WHERE THE SCHOOL DISTRICT’S ATTORNEY ADVISED THEM IT WAS LEGAL TO CONDUCT THE SESSION,
ASSOCIATE SUPERINTENDENT ANGELA BEMUS HAS BEEN OVERSEEING THE SCHOOL DISTRICT SINCE CORDOVA HAS BEEN ON PAID LEAVE.
THERE’S BEEN NO COMMENT FROM THE DISTRICT OR CORDOVA ON HIS STATUS SINCE THEN.