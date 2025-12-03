FEENSTRA PUSHING FOR FEMA AID FOR NW IOWA COMMUNITIES

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS AFTER FLOODING HIT COMMUNITIES IN HIS DISTRICT IN MID-2024 HE’S BEEN MEETING REGULARLY WITH FEMA OFFICIALS TO TALK ABOUT PROGRESS — AND FEENSTRA SAYS HE’S PUSHING FEMA TO APPROVE FEDERAL FUNDING FOR BUYOUTS FLOOD-DAMAGED PROPERTIES.
UNDER FEMA’S BUYOUT PROGRAM, 75 PERCENT OF THE FUNDING FROM THE FEDERAL GOVERNMENT. THE STATE IS REQUIRED TO PROVIDE 10 PERCENT AND THE REMAINING 15 PERCENT IS THE RESPONSIBILITY OF THE LOCAL GOVERNMENT OR CITY.
SIOUX COUNTY, ALONG WITH THE CITIES OF SPENCER, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, HAWARDEN AND CORRECTIONVILLE HAVE SUBMITTED APPLICATIONS FOR FEDERAL FUNDING TO HELP BUY HOMES THAT ARE UNLIVABLE DUE TO LAST YEAR’S DAMAGE OR IN AN AREA THAT FREQUENTLY FLOODS.
ESTHERVILLE AND CHEROKEE ARE WORKING ON THEIR APPLICATIONS.
FEENSTRA, A REPUBLICAN WHO’S RUNNING FOR GOVERNOR, SAYS IF HE’S ELECTED, HE’D SET GOALS FOR HOW HIS ADMINISTRATION WOULD RESPOND TO IOWA DISASTERS.
FEENSTRA WAS TO MEET WITH FEMA OFFICIALS WEDNESDAY.
HE’S ALSO ASKED TO MEET WITH HOMELAND SECURITY SECRETARY KRISTI NOEM, WHO OVERSEES FEMA.
Radio Iowa