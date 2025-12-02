NW IOWA COMMUNITIES STILL WAITING FOR FEMA FLOOD RELIEF FUNDING

COMMUNITIES IN NORTHWEST IOWA CONTINUE TO WAIT FOR FEMA TO APPROVE A BUYOUT FOR PROPERTY OWNERS AFTER HISTORIC FLOODING IN THE SUMMER OF 2024.
ROCK VALLEY CITY ADMINISTRATOR TOM VAN MAANEN REQUESTED $40 MILLION DOLLARS FOR 145 HOMES ALMOST A YEAR AGO.
FEMA WANTED INFORMATION FOR A FEW OF THE PROPERTIES BEFORE MOVING FORWARD:
VAN MAANEN IS HOPING THE MONEY WILL COME THROUGH SOON.
THREE-QUARTERS OF THE FUNDING COMES FROM FEMA, AND 10 PERCENT FROM THE STATE.
HE SAYS THE OTHER 15 PERCENT COMES FROM ROCK VALLEY AND WILL LIKELY BE PAID FOR THROUGH A COMMUNITY BLOCK GRANT.
IOWA HOMELAND SECURITY SAYS SIX OTHER COMMUNITIES HAVE SUBMITTED BUYOUT REQUESTS FROM FEMA, INCLUDING SPENCER, CORRECTIONVILLE AND HAWARDEN.
ESTHERVILLE AND CHEROKEE ARE STILL FINALIZING THEIR APPLICATIONS.
