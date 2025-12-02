Home Local News NW IOWA COMMUNITIES STILL WAITING FOR FEMA FLOOD RELIEF FUNDING

NW IOWA COMMUNITIES STILL WAITING FOR FEMA FLOOD RELIEF FUNDING

By
Woody Gottburg
-
6
SHARE

COMMUNITIES IN NORTHWEST IOWA CONTINUE TO WAIT FOR FEMA TO APPROVE A BUYOUT FOR PROPERTY OWNERS AFTER HISTORIC FLOODING IN THE SUMMER OF 2024.

ROCK VALLEY CITY ADMINISTRATOR TOM VAN MAANEN REQUESTED $40 MILLION DOLLARS FOR 145 HOMES ALMOST A YEAR AGO.

VANMAANEN OC…..DON’T LIVE IN. :09

FEMA WANTED INFORMATION FOR A FEW OF THE PROPERTIES BEFORE MOVING FORWARD:

VANMAANEN1 OC……..LOT OF PROGRESS. :13

VAN MAANEN IS HOPING THE MONEY WILL COME THROUGH SOON.

THREE-QUARTERS OF THE FUNDING COMES FROM FEMA, AND 10 PERCENT FROM THE STATE.

HE SAYS THE OTHER 15 PERCENT COMES FROM ROCK VALLEY AND WILL LIKELY BE PAID FOR THROUGH A COMMUNITY BLOCK GRANT.

VANMAANEN2 OC…CAN HELP THEM. :12

IOWA HOMELAND SECURITY SAYS SIX OTHER COMMUNITIES HAVE SUBMITTED BUYOUT REQUESTS FROM FEMA, INCLUDING SPENCER, CORRECTIONVILLE AND HAWARDEN.

ESTHERVILLE AND CHEROKEE ARE STILL FINALIZING THEIR APPLICATIONS.

File photo

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR