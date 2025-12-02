NAIA VOLLEYBALL TEAMS JOIN LOCAL SPECIAL OLYMPIANS FOR FUN & GAMES

TWO DOZEN NAIA COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL TEAMS ARE IN SIOUX CITY THIS WEEK COMPETING IN THEIR NATIONAL VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP TOURNAMENT AT THE CITY EVENTS CENTER.
ACTIVITIES BEGAN TUESDAY MORNING WITH A DAY OF FUN AND INTERACTION WITH LOCAL ATHLETES FROM SPECIAL OLYMPICS IOWA.
KATIE GREEN, SENIOR COMMUNICATIONS MANAGER OF THE NAIA, SAYS IT’S A GREAT WAY FOR THE PLAYERS TO START THE WEEK:
TOURNAMENT CO-DIRECTOR COREY WESTRA PLANNED AN EVENING OF ACTIVITIES FOR THE PLAYERS AND COACHES AT THE EVENTS CENTER:
MYLIE MILLS OF EASTERN OREGON UNIVERSITY IS PLAYING IN HER 3RD NATIONAL TOURNAMENT IN SIOUX CITY:
MILLS SAYS MAKING IT BACK TO SIOUX CITY WAS A TEAM GOAL FROM THE START OF THEIR SEASON:
POOL PLAY BEGINS WEDNESDAY MORNING FOR THE 24 TEAMS ON THE EVENT CENTER COURTS.