Home Local News NAIA VOLLEYBALL TEAMS JOIN LOCAL SPECIAL OLYMPIANS FOR FUN & GAMES

NAIA VOLLEYBALL TEAMS JOIN LOCAL SPECIAL OLYMPIANS FOR FUN & GAMES

By
Woody Gottburg
-
57
SHARE

TWO DOZEN NAIA COLLEGE WOMEN’S VOLLEYBALL TEAMS ARE IN SIOUX CITY THIS WEEK COMPETING IN THEIR NATIONAL VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP TOURNAMENT AT THE CITY EVENTS CENTER.

ACTIVITIES BEGAN TUESDAY MORNING WITH A DAY OF FUN AND INTERACTION WITH LOCAL ATHLETES FROM SPECIAL OLYMPICS IOWA.

KATIE GREEN, SENIOR COMMUNICATIONS MANAGER OF THE NAIA, SAYS IT’S A GREAT WAY FOR THE PLAYERS TO START THE WEEK:

SPECIAL8 OC…….SPECIAL OLYMPICS EVENT. :12

TOURNAMENT CO-DIRECTOR COREY WESTRA PLANNED AN EVENING OF ACTIVITIES FOR THE PLAYERS AND COACHES AT THE EVENTS CENTER:

SPECIAL9 OC……..FROM EACH SCHOOL. :18

MYLIE MILLS OF EASTERN OREGON UNIVERSITY IS PLAYING IN HER 3RD NATIONAL TOURNAMENT IN SIOUX CITY:

SPECIAL10 OC……REALLY AWESOME. :11

MILLS SAYS MAKING IT BACK TO SIOUX CITY WAS A TEAM GOAL FROM THE START OF THEIR SEASON:

SPECIAL11 OC……….SUPER EXITING. :19

POOL PLAY BEGINS WEDNESDAY MORNING FOR THE 24 TEAMS ON THE EVENT CENTER COURTS.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR