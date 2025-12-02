Home Local News CHANGE COMING FOR IOWA LOTTERY SCRATCH TICKETS

CHANGE COMING FOR IOWA LOTTERY SCRATCH TICKETS

By
Woody Gottburg
-
22
SHARE

THE IOWA LOTTERY WILL DO SOMETHING IT HAS NEVER DONE BEFORE IN JANUARY. LOTTERY C-E-O MATT STRAWN SAYS THEY WILL USE ONE COMPANY TO PRINT TICKETS AND THAT COMPANY WILL TAKE ON PART OF THE RISK.

GOAL1 OC….GOALS ON SALES :16

STRAWN SAYS SCIENTIFIC GAMES WILL NOW SHARE THE RISK.

GOAL2 OC….PARTNER :21

STRAWN SAYS THE IOWA LOTTERY WILL STILL HAVE INPUT ON THE DESIGN AND SCRATCH GAMES THAT ARE SOLD.

GOAL3 OC….MANNER :17

SCRATCH TICKETS WERE THE FIRST PRODUCT USED BY THE IOWA LOTTERY AND THEY STILL LEAD SALES AT 23 PERCENT OF LOTTERY PRODUCTS.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR