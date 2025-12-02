BIXENMAN & CONYERS WIN LE MARS RUNOFF ELECTION RACES

ROB BIXENMAN WILL CONTINUE AS THE MAYOR OF LE MARS, IOWA.
BIXENMAN DEFEATED CHALLENGER BRIAN HUGHES IN TUESDAY’S RUNOFF ELECTION , WINNING UNOFFICIALLY BY A VOTE TOTAL OF 1013 TO 935 WITH 51.4% OF THE VOTES CAST.
THAT WAS BETTER THAN THE 49.2% THE MAYOR HAD IN NOVEMBER, WHICH RESULTED IN THE RUNOFF BECAUSE BIXENMAN DID NOT RECEIVE 50% OF THE VOTES CAST IN THE GENERAL ELECTION.
THAT’S ALSO WHAT HAPPENED IN THE AT-LARGE SEAT ON THE CITY COUNCIL, WHERE DEREK CONYERS THIS TIME RECEIVED THE MOST VOTES WITH JUST UNDER 60% OF THE BALLOTS CAST TO DEFEAT BETH MEYER.
ON NOVEMBER 4TH, CONYERS HAD ONLY 41.4% OF THE BALLOTS, TO MEYERS 38.9% AND AND LENNY FLACK RECEIVING MOST OF THE REST OF THE VOTES..