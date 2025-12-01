RHODEN TO DELIVER SD BUDGET ADDRESS TUESDAY

SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRY RHODEN WILL PRESENT HIS FIRST BUDGET ADDRESS AT 1PM ON TUESDAY TO STATE LAWMAKERS IN PIERRE.
IT WILL BE THE GOVERNOR’S FIRST SPENDING PLAN SINCE TAKING OVER FOR KRISTI NOEM EARLIER THIS YEAR.
RHODEN RELEASED A PREVIEW MONDAY, STATING HIS CORE BUDGET PRINCIPLES THAT “THIS MONEY IS THE PEOPLE’S, NOT OURS, SO WE SPEND IT WISELY AND RETURN IT TO THE PEOPLE WHEN WE CAN”.
HE SAYS THEY DON’T USE ANY GIMMICKS AND STRUCTURALLY BALANCE THE BUDGET, AND DON’T SPEND MONEY THEY DON’T HAVE.
RHODEN ADDED THAT THEY DON’T SPEND ONE-TIME MONEY ON ONGOING EXPENSES, BUT TO PAY DEBT, INVEST IN PROJECTS THAT WILL HAVE A LONG-TERM BENEFIT, OR ENDOW AN ONGOING COST TO SAVE TAXPAYER MONEY OVER THE LONG HAUL.
HE SAYS THE STATE MAINTAINS AT LEAST 10% OF BUDGET IN RESERVES FOR TRUE EMERGENCIES. AND THEY FULLY FUND THEIR PENSION AND PROTECT THEIR AAA CREDIT RATING.
AFTER HE PRESENTS THE PLAN, THE APPROPRIATIONS COMMITTEE WILL SPEND THE NEXT FEW WEEKS PREPARING FOR THE 2026 SESSION, WHICH STARTS JANUARY 13TH.