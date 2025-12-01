NO MAJOR INJURIES IN LOCAL WEEKEND TRAFFIC MISHAPS

EVEN THOUGH SIOUX CITY ENDED UP WITH AROUND 6 AND HALF INCHES OF SNOW OVER THE HOLIDAY WEEKEND, WE FARED BETTER THAN OTHER PARTS OF THE STATE.
SGT. TOM GILL OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS NO MAJOR INJURIES OCCURRED IN TRAFFIC ACCIDENTS IN THE METRO AREA:
SNOWACC1 OC………IMPEDING TRAFFIC. :18
DRIVERS ARE REMINDED TO SLOW DOWN, ESPECIALLY IN RESIDENTIAL AREAS WHERE STREETS HAVEN’T BEEN CLEARED OF SNOW YET AND ICY CONDITIONS MAY EXIST:
SNOWACC2 OC…..GOOD WEATHER CONDITION. ;19
SINCE WINTER DRIVING CONDITIONS WILL LIKELY BE WITH US FOR THE NEXT THREE MONTHS, SGT. GILL SAYS TO BE PREPARED WHEN YOU HEAD OUT TO DRIVE, ESPECIALLY IF YOU ARE TRAVELING ANY LONGER DISTANCE:
SNOWACC3 OC…….WHERE YOU’RE GOING. :13
SEVERAL VEHICLES REPORTEDLY WENT OFF THE ROAD THROUGH THE PAST WEEKEND ON ROADS SUCH AS HIGHWAYS 75 AND 20 AND INTERSTATE 29 IN THE SIOUXLAND AREA.
KSCJ file photo