LE MARS VOTERS WILL DECIDE MAYOR & COUNCIL RACES TUESDAY

LE MARS VOTERS WILL HEAD TO THE POLLS TUESDAY TO DECIDE THE RACE FOR MAYOR AND A SEAT ON THE CITY COUNCIL.
IN THE MAYOR’S RACE, INCUMBENT ROB BIXENMAN IS SEEKING ANOTHER TERM IN OFFICE WITH BRIAN HUGHES CHALLENGING.
DURING THE NOVEMBER 4TH ELECTION, BIXENMAN RECEIVED MORE VOTES THAN HUGHES, BUT DID NOT REACH OVER 50% OF THE VOTE, NECESSITATING A RUN-OFF.
THAT’S ALSO WHAT HAPPENED IN THE AT-LARGE SEAT ON THE CITY COUNCIL, WHERE DEREK CONYERS RECEIVED THE MOST VOTES, BUT DID NOT REACH MORE THAN 50% AGAINST BETH MEYER AND LENNY FLACK.
MEYER QUALIFIED FOR THE RUN-OFF BY RECEIVING MORE VOTES THAN THIRD-PLACE FINISHER FLACK.
POLLS IN LE MARS ARE OPEN FROM 7AM UNTIL 8PM.