BOYS & GIRLS CLUB HOLIDAY AUCTION FUNDRAISER AT BOB ROE’S TUESDAY EVENING

TUESDAY EVENING IS THE FIRST OF TWO ANNUAL CHRISTMAS AUCTIONS TO SUPPORT THE BOYS & GIRLS CLUBS OF SIOUXLAND.
THE FIRST AUCTION TAKES PLACE AT BOB ROE’S POINT AFTER, LOCATED AT 2320 TRANSIT AVENUE.
CLUB VICE PRESIDENT KEVIN POTTEBAUM SAYS ALL PROCEEDS DIRECTLY SUPPORT CLUB PROGRAMS WHICH PROVIDE LOCAL YOUTH WITH EDUCATIONAL ENRICHMENT, RECREATIONAL OPPORTUNITIES, HEALTHY MEALS, AND MENTORSHIP:
THE EVENT BEGINS WITH A SOCIAL HOUR AND FOOD AT 5:30 P.M., WITH BIDDING STARTING AT 6:30 P.M.
POTTEBAUM SAYS THERE IS A WIDE RANGE OF ITEMS AND EXPERIENCES TO BID ON:
THE AUCTION IS FREE TO ATTEND AND OPEN TO THE PUBLIC;
THE SECOND AUCTION TAKES PLACE THURSDAY, DECEMBER 11 AT THE CORNER POCKET LOCATED AT 2425 5TH STREET, AGAIN WITH A SOCIAL HOUR AND DINNER AT 5:30 P.M AND BIDDING AT 6:30 P.M.