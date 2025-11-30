WINTER STORM RESULTS IN NUMEROUS ACCIDENTS

THE IOWA STATE PATROL WAS KEPT BUSY ACROSS IOWA THIS WEEKEND BECAUSE OF THE WINTER STORM.
STATE TROOPERS RESPONDED TO 856 CALLS FROM FRIDAY THROUGH NOON SUNDAY.
210 OF THOSE CALLS WERE TO RESPOND TO VEHICLE CRASHES STATEWIDE, WITH 20 INVOLVING PERSONAL INJURY AND 190 WITH PROPERTY DAMAGE.
FORTUNATELY, NO FATAL ACCIDENTS RESULTED FROM ANY OF THOSE ACCIDENTS IN IOWA DURING THAT TIME FRAME.
STATE TROOPERS ALSO PROVIDED ASSISTANCE TO 646 MOTORISTS.
MOST ROADS ACROSS IOWA REMAINED PARTIALLY OR COMPLETELY COVERED WITH SNOW OR ICE AS ON EARLY SUNDAY AFTERNOON, WITH POOR CONDITIONS IN CENTRAL IOWA AND TO THE NORTHEAST.
SIOUXLAND CONTINUES TO DIG OUT FROM THE WEEKEND WINTER STORM THAT DUMPED SEVERAL INCHES OF SNOW ON THE AREA.
SIOUX CITY RECEIVED AROUND 6 AND A HALF INCHES OF SNOW, BUT AREAS TO THE NORTH OF US, SUCH AS ESTHERVILLE, HAD AT LEAST 10 INCHES OF SNOW.
SNOW PLOWS WORKED THROUGH THE WEEKEND TO CLEAR THE MAIN ROADWAYS, BUT SOME RESIDENTIAL AREAS STILL HAD SOME SNOW COVER AS OF SUNDAY, AND SOME HILLS WERE TOUGH TO NAVIGATE.
A REMINDER THAT IT IS NOT LEGAL TO THROW SNOW FROM YOUR SIDEWALKS AND DRIVEWAY ONTO CITY STREETS.
Photo from Iowa State Patrol