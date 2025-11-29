INFORMATION OF ONSOLVE CODE RED CYBERATTACK

THE CITY OF SIOUX CITY IS INFORMING RESIDENTS OF A RECENT CYBERSECURITY INCIDENT INVOLVING THE LEGACY CODERED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM, OPERATED BY THEIR THIRD-PARTY PROVIDER, ONSOLVE.
THE INCIDENT DID NOT AFFECT ANY SIOUX CITY SYSTEMS.
HOWEVER IF RESIDENTS PREVIOUSLY SUBSCRIBED TO CODERED AND USED THE SAME PASSWORD FOR OTHER ACCOUNTS SUCH AS EMAIL, BANKING, SHOPPING, OR BUSINESS,THE CITY STRONGLY URGES YOU TO CHANGE THOSE PASSWORDS IMMEDIATELY.
THE THIRD PARTY PROVIDER, ONSOLVE, HAS CONFIRMED THAT DATA FROM THE FORMER CODERED PLATFORM WAS REMOVED BY AN ORGANIZED CYBERCRIMINAL GROUP AND MAY HAVE BEEN PUBLISHED ONLINE.
THE DATA REMOVED APPEARS TO INCLUDE BASIC CONTACT INFORMATION INCLUDING NAME, ADDRESS, EMAIL
ADDRESS, PHONE NUMBERS AND PASSWORDS USED FOR FORMER CODERED ACCOUNTS.
SINCE JANUARY 2020, THE CITY HAS USED THE CODERED PLATFORM TO SEND EMERGENCY ALERTS RELATED TO SNOW EMERGENCIES, BOIL WATER WARNINGS, AND WATER MAIN BREAKS.
THE PROVIDER HAS DECOMMISSIONED THE FORMER CODERED PLATFORM AND MIGRATED ALL CUSTOMERS TO THE NEW CODERED BY CRISIS24 SYSTEM, WHICH IS HOUSED IN A SEPARATE, NONCOMPROMISED ENVIRONMENT.