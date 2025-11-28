SOUTH SIOUX & DAKOTA CITY DECLARE SNOW EMERGENCIES

SOUTH SIOUX CITY HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY STARTING AT MIDNIGHT FRIDAY NIGHT THROUGH MIDNIGHT SUNDAY NIGHT.
PARKING IS PROHIBITED ON THE DESIGNATED SNOW EMERGENCY ROUTES.
THE ROUTES ARE PERMANENTLY MARKED WITH SIGNAGE AND ARE PRIMARILY SECONDARY STREETS THAT ARE USED FOR HEAVIER TRAFFIC.
ALL NON-EMERGENCY ROUTE STREETS WILL UTILIZE ODD/EVEN DAY PARKING.
DAKOTA CITY HAS ISSUED A SNOW EMERGENCY FROM NOW UNTIL MONDAY, DECEMBER 1ST AT 7:00 P.M.
ALL PARKED VEHICLES MUST BE MOVED OFF SNOW EMERGENCY ROUTES FOR PLOWING.
IT IS NOT ACCEPTABLE TO BLOW, PUSH, OR SHOVEL SNOW FROM SIDEWALKS OR DRIVEWAYS OUT INTO THE
CITY STREETS IN EITHER CITY.