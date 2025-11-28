SNOWPLOW DRIVERS READY FOR THE WEEKEND WEATHER

IOWA D-O-T SNOWPLOW DRIVERS ARE READY FOR WHATEVER SNOW FALLS ON IOWA HIGHWAYS THIS WEEKEND.
WINTER OPERATIONS DIRECTOR CRAIG BARGFREDE SAYS THEY HAVE CREWS STANDING BY.
SNOWPLOW7 OC…….FILL IN PEOPLE” :18
BARGFREDE SAYS IF YOU ARE TRAVELING THIS WEEKEND, CHECK THE IOWA D-O-T’S 5-1-1.ORG SITE TO SEE THE ROAD CONDITIONS.
SNOWPLOW8 OC………THAT WEBSITE” :16
BARGFREDE SAYS ONE OF HIS BIGGEST CONCERNS IS THE POTENTIAL FOR MORE HIGH WINDS WITH THIS STORM.
SNOWPLOW9 OC……JUST BE CAUTIOUS” :20
BARGFREDE SAYS TO GIVE THE PLOWS PLENTY OF ROOM TO DO THEIR JOB.