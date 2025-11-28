Home Local News SNOWPLOW DRIVERS READY FOR THE WEEKEND WEATHER

IOWA D-O-T SNOWPLOW DRIVERS ARE READY FOR WHATEVER SNOW FALLS ON IOWA HIGHWAYS THIS WEEKEND.

WINTER OPERATIONS DIRECTOR CRAIG BARGFREDE SAYS THEY HAVE CREWS STANDING BY.

BARGFREDE SAYS IF YOU ARE TRAVELING THIS WEEKEND, CHECK THE IOWA D-O-T’S 5-1-1.ORG SITE TO SEE THE ROAD CONDITIONS.

BARGFREDE SAYS ONE OF HIS BIGGEST CONCERNS IS THE POTENTIAL FOR MORE HIGH WINDS WITH THIS STORM.

BARGFREDE SAYS TO GIVE THE PLOWS PLENTY OF ROOM TO DO THEIR JOB.

