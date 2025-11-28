Home Local News SIOUX CITY DECLARES SNOW EMERGENCY

SIOUX CITY DECLARES SNOW EMERGENCY

Woody Gottburg
18
A SNOW EMERGENCY HAS BEEN DECLARED BY SIOUX CITY MAYOR BOB SCOTT STARTING AT NOON FRIDAY THROUGH NOON ON MONDAY.

A SNOW EMERGENCY DECLARATION PROHIBITS PARKING OR LEAVING A VEHICLE UNATTENDED ON AN EMERGENCY SNOW ROUTE STREET, MARKED BY A BLUE AND WHITE SIGN WITH A SNOWFLAKE.

RESIDENTS SHOULD ALSO FOLLOW THE ODD/EVEN PARKING RULE BY PARKING ON THE ODD SIDE OF THE STREET ON ODD-NUMBERED DAYS AFTER 7 A.M. UNTIL 7 A.M.

THE FOLLOWING DAY; AND THEN ON THE EVEN SIDE OF THE STREET ON EVEN-NUMBERED DAYS DURING THE SAME TIMEFRAME.

NO PARKING IS ALLOWED ON ANY SIDE OF THE STREET WHERE PARKING IS ALREADY PROHIBITED.

RESIDENTS ARE ENCOURAGED TO REMOVE VEHICLES FROM ON-STREET PARKING WHENEVER POSSIBLE.

