NAIG RETURNS FROM ASIAN ECONOMIC TRADE MISSION

IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG IS BACK IN IOWA AFTER A NINE-DAY TRADE MISSION TO VIETNAM AND INDONESIA. HE SAYS THERE ARE EXCITING PROSPECTS IN SOUTHEAST ASIA.
ASIA3 OC….THERE :09
A DOZEN REPRESENTATIVES OF IOWA COMMODITY GROUPS WERE PART OF THE DELEGATION AND NAIG SAYS THERE’S A SIGNIFICANT OPPORTUNITY TO BOOST PORK EXPORTS TO VIETNAM.
ASIA4 OC….INDONESIA :17
VIETNAM IS AMONG THE WORLD’S TOP 10 IMPORTERS OF U-S AGRICULTURAL GOODS.
NAIG LED A PREVIOUS TRADE MISSION TO VIETNAM IN 2023 AND A LARGE DELEGATION OF VIETNAMESE OFFICIALS WERE IN IOWA THIS PAST JUNE.
ASIA5 OC….NICE BILL :15
NAIG SAYS THE LAST IOWA-LED TRADE MISSION TO INDONESIA WAS QUITE SOME TIME AGO.
ASIA6 OC….THINGS OUT :19
BRAZIL, CHINA AND AUSTRALIA ARE CURRENTLY INDONESIA’S LEADING SUPPLIERS OF AGRICULTURAL GOODS, WITH THE U.S. ACCOUNTING FOR ABOUT 10 PERCENT OF INDONESIA’S AG IMPORTS LAST YEAR.
Radio Iowa