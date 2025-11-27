Home Local News NAIG RETURNS FROM ASIAN ECONOMIC TRADE MISSION

NAIG RETURNS FROM ASIAN ECONOMIC TRADE MISSION

By
Woody Gottburg
-
45
IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG IS BACK IN IOWA AFTER A NINE-DAY TRADE MISSION TO VIETNAM AND INDONESIA. HE SAYS THERE ARE EXCITING PROSPECTS IN SOUTHEAST ASIA.

A DOZEN REPRESENTATIVES OF IOWA COMMODITY GROUPS WERE PART OF THE DELEGATION AND NAIG SAYS THERE’S A SIGNIFICANT OPPORTUNITY TO BOOST PORK EXPORTS TO VIETNAM.

VIETNAM IS AMONG THE WORLD’S TOP 10 IMPORTERS OF U-S AGRICULTURAL GOODS.

NAIG LED A PREVIOUS TRADE MISSION TO VIETNAM IN 2023 AND A LARGE DELEGATION OF VIETNAMESE OFFICIALS WERE IN IOWA THIS PAST JUNE.

NAIG SAYS THE LAST IOWA-LED TRADE MISSION TO INDONESIA WAS QUITE SOME TIME AGO.

BRAZIL, CHINA AND AUSTRALIA ARE CURRENTLY INDONESIA’S LEADING SUPPLIERS OF AGRICULTURAL GOODS, WITH THE U.S. ACCOUNTING FOR ABOUT 10 PERCENT OF INDONESIA’S AG IMPORTS LAST YEAR.

Radio Iowa

