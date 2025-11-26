UNITY POINT ST. LUKE’S AWARDED VARIETY CHILDREN’S GRANT

UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S OUTPATIENT THERAPY SERVICES HAS RECEIVED AN $11,735 GRANT FROM VARIETY, THE CHILDREN’S CHARITY OF IOWA TO FUND THE PURCHASE AND INSTALLATION OF AN A-D-A COMPLIANT, HEIGHT-ADJUSTABLE ADULT-SIZED CHANGING TABLE.
IT’S DESIGNED TO SUPPORT THE CHILDREN AND YOUNG ADULTS SERVED THROUGH OUTPATIENT REHABILITATION. THE NEW EQUIPMENT ADDRESSES A LONGSTANDING NEED FOR A SAFE, DIGNIFIED SPACE FOR TOILETING AND HYGIENE SUPPORT DURING THERAPY SESSIONS.
THE VARIETY GRANT FUNDED THE INSTALLATION OF THE PRESSALIT 1000, A WALL-MOUNTED, ELECTRIC HEIGHT-ADJUSTABLE ADULT-SIZED CHANGING TABLE.
THE TABLE OFFERS CHILDREN AND FAMILIES A CLEAN, ACCESSIBLE AND RESPECTFUL SPACE FOR HYGIENE NEEDS, REPLACING OUTDATED OR IMPROVISED SOLUTIONS.
THE PROJECT WAS DEVELOPED AND SUBMITTED BY PHYSICAL THERAPISTS IN COLLABORATION WITH UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S FOUNDATION.