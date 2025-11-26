Home Local News UNITY POINT ST. LUKE’S AWARDED VARIETY CHILDREN’S GRANT

UNITY POINT ST. LUKE’S AWARDED VARIETY CHILDREN’S GRANT

Woody Gottburg
UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S OUTPATIENT THERAPY SERVICES HAS RECEIVED AN $11,735 GRANT FROM VARIETY, THE CHILDREN’S CHARITY OF IOWA TO FUND THE PURCHASE AND INSTALLATION OF AN A-D-A COMPLIANT, HEIGHT-ADJUSTABLE ADULT-SIZED CHANGING TABLE.

IT’S DESIGNED TO SUPPORT THE CHILDREN AND YOUNG ADULTS SERVED THROUGH OUTPATIENT REHABILITATION. THE NEW EQUIPMENT ADDRESSES A LONGSTANDING NEED FOR A SAFE, DIGNIFIED SPACE FOR TOILETING AND HYGIENE SUPPORT DURING THERAPY SESSIONS.

THE VARIETY GRANT FUNDED THE INSTALLATION OF THE PRESSALIT 1000, A WALL-MOUNTED, ELECTRIC HEIGHT-ADJUSTABLE ADULT-SIZED CHANGING TABLE.

THE TABLE OFFERS CHILDREN AND FAMILIES A CLEAN, ACCESSIBLE AND RESPECTFUL SPACE FOR HYGIENE NEEDS, REPLACING OUTDATED OR IMPROVISED SOLUTIONS.

THE PROJECT WAS DEVELOPED AND SUBMITTED BY PHYSICAL THERAPISTS IN COLLABORATION WITH UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S FOUNDATION.

