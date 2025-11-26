Home Local News SIOUX CITY WOMAN CHARGED IN STORE ROBBERY

A SIOUX CITY WOMAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOR ALLEGEDLY ROBBING A LOCAL CONVENIENCE STORE LATE TUESDAY NIGHT.

POLICE RESPONDED TO THE CALL AT THE SELECT MART AT 623 14TH STREET SHORTLY AFTER 11PM.

ARREST DOCUMENTS STATE THAT 31-YEAR-OLD HAILEE WEAVER TRIED TO PURCHASE SOFT DRINKS, CIGARETTES AND ENERGY DRINKS.

WHEN HER PAYMENT CARDS WOULDN’T PROCESS TO BUY THE ITEMS, SHE THEN ALLEGEDLY PULLED A KNIFE AND THREATENED TO HARM THE STORE CLERK.

WEAVER LEFT THE STORE AND WAS ARRESTED BY POLICE A SHORT TIME LATER.

SHE IS CHARGED WITH FIRST DEGREE ROBBERY AND GOING ARMED WITH INTENT.

WEAVER IS BEING HELD ON $25,000 BOND IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.

