REYNOLDS PARDONS TWO NW IOWA TURKEYS

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS PARDONED A PAIR OF TURKEYS FOR THE THANKSGIVING HOLIDAY.
SHE HOSTED THE EVENT AT THE GOVERNOR’S MANSION IN DES MOINES AS THE TWO TURKEYS ROAMED AROUND THE GROUNDS.
THE GOVERNOR’S ANNUAL TURKEY PARDONING CEREMONY HIGHLIGHTS AN INDUSTRY THAT EMPLOYS 38-THOUSAND IOWANS AND PRODUCES ABOUT 12 MILLION TURKEYS ANNUALLY.
THERE ARE OVER 130 TURKEY PRODUCERS IN IOWA.
JOSH AND KELLI BERG OF EARLY BROUGHT THE TWO BIRDS WHO’VE BEEN GIVEN A THANKSGIVING REPRIEVE.
BERG’S OPERATION NOW PRODUCES ABOUT A MILLION TURKEYS EVERY YEAR.
REYNOLDS SAYS THE TURKEY INDUSTRY WILL HAVE AN ESTIMATED 10-POINT-SIX BILLION DOLLAR ECONOMIC IMPACT ON THE STATE THIS YEAR.
IOWA RANKS 7TH AMONG THE STATES IN TURKEY PRODUCTION.