MEMORIAL MARCH FOR LOST NATIVE CHILDREN TAKES PLACE

THE 23ND ANNUAL MEMORIAL MARCH TO HONOR LOST CHILDREN TOOK PLACE THIS MORNING IN SIOUX CITY.
THE MARCH FOCUSES ON HEALING AND WELLNESS WITHIN THE SIOUXLAND NATIVE COMMUNITY.
THIS YEAR’S THEME WAS, “RESTORING THE SACRED.”
ALVIN WHITE SPOKE ABOUT HOW THE MARCH BEGAN OVER TWENTY YEARS AGO:
WHITE TALKED OF HIS FAMILY’S PERSONAL EXPERIENCE IN DEALING WITH NATIVE CHILDREN BEING REMOVED FROM HOMES:
THE MARCH STARTED AT 7:30 A.M. AT WAR EAGLE MONUMENT INSIDE WAR EAGLE PARK.
THE FIRST PRAYER STOP FOR THE GROUP, WITH A FEW PARTICIPANTS ON HORSEBACK, WAS AT ROSECRANCE JACKSON CENTERS ON WEST 4TH STREET.
THEY CONTINUED TOWARDS THE DOWNTOWN AREA, WITH A TRADITIONAL MEMORIAL DINNER CONCLUDING THE MARCH AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER.