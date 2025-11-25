MOBILE FOOD DISTRIBUTION HELPS OVER 300 LOCAL FAMILIES

SUNNYBROOK HOPE CENTER AND THE FOOD BANK OF SIOUXLAND PROVIDE MEALS TO MORE THAN 300 IOWA HOUSEHOLDS MONDAY THROUGH THEIR HOLIDAY MOBILE PANTRY DISTRIBUTION EVENT.
PERDUE FARMS SUPPORTED THE TWO ORGANIZATIONS BY PROVIDING CORNISH HENS AND A $20,000 GRANT TO THE HOPE CENTER FROM THE FRANKLIN P. AND ARTHUR W. PERDUE FOUNDATION.
THE MEAL BOXES CONTAINED NONPERISHABLE STAPLES AND HIGH-QUALITY PERDUE PROTEIN.
THE FOOD BANK OF SIOUXLAND, ANOTHER LONG-TIME PARTNER, ALSO RECEIVED A DELIVERY OF 41,000 POUNDS OF HIGH-QUALITY PROTEIN THIS MONTH WITH A SIGNIFICANT PORTION ALLOCATED TO THE MOBILE PANTRY.