JAN GEORGE RE-ELECTED AS SCHOOL BOARD PRESIDENT

THE CURRENT SIOUX CITY SCHOOL BOARDHELD ITS FINAL MEETING OT THE YEAR MONDAY EVENING.
IT WAS THE FINAL MEETING FOR BOARD MEMBER DAN GREENWELL, WHO LOST HIS BID FOR A THIRD TERM IN THE NOVEMBER 4TH GENERAL ELECTION.
BOARD PRESIDENT JAN GEORGE READ A STATEMENT THANKING GREENWELL FOR HIS CERVICE:
DAN G1 OC………AND THE DISTRICT. :17
GREENWELL GOT EMOTIONAL AT TIMES, THANKING HIS WIFE AND FAMILY AND MANY DISTRICT EMPLOYEES, INCLUDING THE TEACHERS WHO TAUGHT HIS CHILDREN AS THEY GREW UP HERE:
DAN G2 OC…….IN THIS SCHOOL DISTRICT. :36
THE BOARD MEETING ADJOURNED AND THEN THE THREE NEWLY ELECTED BOARD MEMBERS FROM THE NOVEMBER 4TH ELECTION, JAN. GEORGE, CYNDI HANSON, AND BOBBY MICHAELSON WERE SWORN IN FOR THEIR NEW FOUR YEAR TERMS, WITH HANSON REPLACING GREENWELL ON THE NEW SCHOOL BOARD.
JAN GEORGE WAS RE-ELECTED AS BOARD PRESIDENT AND TREYLA LEE WAS RE-ELECTED VICE PRESIDENT IN A CLOSE 4-3 VOTE OVER HANSON, WHO WAS THE TOP VOTE GETTER IN THE NOVEMBER 4TH ELECTION.