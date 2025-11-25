DAKOTA COUNTY TRAFFIC ACCIDENT CLAIMS LIFE OF FOUR YEAR OLD BOY

THE DAKOTA COUNTY SHERIFF SAYS A FOUR YEAR OLD BOY WHO WAS INJURED IN A NOVEMBER 16TH TWO- VEHICLE ACCIDENT IN THE SOUTHBOUND LANES OF THE KINGSBURY INTERCHANGE ON HIGHWAY 77 HAS DIED.
ROMEO DIAZ WAS THE SON OF ELSA PENA-LOPEZ AND JONATHAN DIAZ OF DAKOTA CITY, NEBRASKA.
HE HAD BEEN FLOWN TO CHILDREN’S HOSPITAL IN OMAHA DUE TO THE SEVERITY OF HIS INJURIES AND PASSED AWAY THERE ON NOVEMBER 19TH.
HIS PARENTS CONSENTED TO ROMEO’S ORGANS BEING DONATED FOR TRANSPLANT THROUGH LIVE NEBRASKA.
THE INVESTIGATION OF THE ACCIDENT INVOLVING A STORM LAKE MAN WHO WAS REPORTEDLY DRIVING NORTHBOUND IN THE SOUTHBOUND LANES AND STRUCK THE VEHICLE DRIVEN BY PENA-LOPEZ WHICH WAS TRAVELING SOUTHBOUND IS ONGOING.
THE STORM LAKE DRIVER DIED AT THE SCENE.
PENA-LOPEZ WAS TREATED AND RELEASED FROM THE HOSPITAL.