CITY TRASH PICKUP DELAYED A DAY FOR THANKSGIVING

DUE TO THE THANKSGIVING HOLIDAY ON THURSDAY, NOVEMBER 27, GARBAGE, YARD WASTE, AND RECYCLING COLLECTION IN SIOUX CITY WILL BE DELAYED BY ONE DAY BEGINNING ON THANKSGIVING DAY.
THURSDAY’S REGULARLY SCHEDULED ROUTE WILL BE PICKED UP ON FRIDAY, AND FRIDAY’S SCHEDULED ROUTE WILL BE PICKED UP ON SATURDAY.
THE CITIZEN’S CONVENIENCE CENTER LOCATED ON 28TH STREET WILL ALSO BE CLOSED ON THANKSGIVING DAY,
IT WILL REOPEN FRIDAY MORNING AT 8 A.M.
RESIDENTS ARE ASKED TO PLACE ALL GARBAGE TOTES TO BE COLLECTED AT THE CURB BY 4 A.M. ON THEIR SCHEDULED COLLECTION DAY.
TRUCKS COLLECTING THE MIXED GARBAGE AND YARD WASTE WILL ONLY MAKE ONE PASS THROUGH NEIGHBORHOODS.
THE RECYCLABLE MATERIALS WILL CONTINUE TO BE COLLECTED IN A SEPARATE TRUCK.