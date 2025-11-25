CITY COUNCIL AGAIN DELAYS VOTE ON SIOUXLAND INITIATIVE FUNDING

FOR THE SECOND WEEK IN A ROW, THE SIOUX CITY COUNCIL HAS DEFERRED A VOTE ON APPROVING A $60,000 CONTRIBUTION TO THE SIOUXLAND INITIATIVE FOR FISCAL YEAR 2026.
COUNCILMAN DAN MOORE BEGAN THE DISCUSSION BY STATING HE HAD MET WITH INITIATIVE BOARD CHAIRMAN KEVIN MCMANAMY TO DISCUSS THE FUNDING AND READ A LETTER FROM HIM TO THE COUNCIL LISTING PROJECTS THEY HAVE BEEN INVOLVED IN:
THE CITY’S CONTRIBUTION IS FUNDED THROUGH LOCAL OPTION SALES TAX WITH NO PROPERTY TAXES UTILIZED IN THE CITY’S COMMITMENT TO THE SIOUXLAND INITIATIVE.
COUNCILMAN ALEX WATTERS QUESTIONED WHAT THAT CONTRIBUTION WOULD BE USED FOR AND STATED HE WANTED TO SEE A BUDGET:
MOORE RESPONDED THAT APPROVING THE $60,000 WOULD BUILD TRUST WITH THE INITIATIVE, BUT WATTERS QUESTIONED WHY NOBODY FROM THE INITIATIVE CAME TO THE COUNCIL MEETING TO SPEAK:
MAYOR BOB SCOTT OPPOSED DEFERRING THE DECISION FOR ANOTHER WEEK AND SPOKE OF THE CHAMBER AND INITIATIVE’S EFFORTS TO SECURE RUNWAY EXPANSION FUNDING FOR THE 185TH AIR NATIONAL GUARD:
AFTER AROUND 35 MINUTES OF DISCUSSION ON THE FUNDING, A MAJORITY OF COUNCIL MEMBERS VOTED TO DEFER THE DECISION FOR ONE MORE WEEK.