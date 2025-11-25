23RD ANNUAL MARCH TO HONOR LOST CHILDREN TAKES PLACE WEDNESDAY

THE 23ND ANNUAL MEMORIAL MARCH TO HONOR LOST CHILDREN WILL TAKE PLACE WEDNESDAY MORNING IN SIOUX CITY.
THE ANNUAL MEMORIAL MARCH FOCUSES ON HEALING AND WELLNESS WITHIN THE SIOUXLAND NATIVE COMMUNITY.
THIS YEAR’S THEME IS, “RESTORING THE SACRED.”
THE MEMORIAL MARCH WILL BEGIN AT 7:30 A.M. AT WAR EAGLE MONUMENT INSIDE WAR EAGLE PARK.
THIS IS A SACRED PLACE FOR MANY IN THE NATIVE COMMUNITY AND IT’S ASKED THAT NO CAMERAS BE PRESENT AT THAT TIME.
THE FIRST PRAYER STOP WILL BE AT ROSECRANCE JACKSON CENTERS AT 3500 WEST 4TH STREET AROUND 9AM.
A TRADITIONAL MEMORIAL DINNER WILL CONCLUDE THE MARCH STARTING AT 11:30 A.M. AT THE LONG LINES FAMILY REC CENTER.
