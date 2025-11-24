SUNNYBROOK HOPE CENTER TO HOST DRIVE THROUGH FOOD DISTRIBUTION

THE SUNNYBROOK HOPE CENTER IS PARTNERING WITH THE FOOD BANK OF SIOUXLAND AND PERDUE FARMS TO PROVIDE LOCAL FAMILIES WITH NOURISHING MEALS DURING THE UPCOMING HOLIDAY.
HOPE CENTER EXECUTIVE DIRECTOR TINA STROUD SAYS THEY WILL HOST A DRIVE-THRU MOBILE PANTRY THIS EVENING (MONDAY) STARTING AT 4:30PM WHERE FAMILIES CAN CONVENIENTLY PICK UP MEAL BOXES CONTAINING HOLIDAY STAPLES AND HIGH-QUALITY PROTEIN.
VOLUNTEERS WILL SPEND THE EARLY AFTERNOON PACKING THE FOOD BOXES.
THOSE ATTENDING THE EVENT SHOULD COME IN OFF OF SUNNYBROOK DRIVE:
STROUD SAYS PERDUE FARMS HAS BEEN A GREAT PARTNER FOR THEIR FOOD PANTRY EFFORT:
THE DRIVE THROUGH FOOD DISTRIBUTION RUNS FROM 4:30 P.M. – 6 P.M WHILE SUPPLIES LAST.
File photo